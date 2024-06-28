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خاص
تقرير لـ"The Telegraph" يكشف: إيران تستعد لفتح جبهة جديدة في حربها ضد إسرائيل
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
|
Lebanon 24
28-06-2024
|
05:30
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ذكرت صحيفة "The Telegraph" البريطانية أنه "إذا نجح حزب العمال البريطاني، كما تشير استطلاعات الرأي، في تشكيل حكومته الجديدة في الأسبوع المقبل، فمن المرجح أن يكون أحد التحديات الأولى التي ستواجهه هو كيفية الرد على اندلاع أعمال عدائية واسعة النطاق بين حزب الله وإسرائيل. ومع تركيز قدر كبير من اهتمام العالم على الصراعات في أوكرانيا وغزة، فمن المفهوم أن التوترات المتصاعدة على الحدود الشمالية لإسرائيل لم تحظ بالاهتمام الذي تستحقه".
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وبحسب الصحيفة، "في أي سياق آخر، فإن الهجمات شبه اليومية التي يشنها حزب الله على شمال إسرائيل، والتي أدت إلى فرار ما يقدر بنحو 100 ألف مدني إسرائيلي من منازلهم، من شأنها أن تشكل سبباً واضحاً للحرب. وقد رد الجيش الإسرائيلي بالفعل على هذا الاستفزاز، حيث قام بشكل روتيني بمهاجمة مواقع الحزب وحلفائه في كل من لبنان وسوريا. ولم يمنع ذلك حزب الله من زيادة هجماته بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، وهو تطور يلقي الكثيرون في المنطقة اللوم فيه على إيران. وفي الواقع، تتطلع طهران الآن إلى فتح جبهة جديدة ضد الإسرائيليين".
وتابعت الصحيفة، "باعتبارها أحد الداعمين الرئيسيين لحماس، فإن التدمير المنهجي الذي تقوم به إسرائيل للبنية التحتية في غزة يشكل إذلالاً لآيات الله. إن مئات الملايين من الدولارات التي استثمروها في بناء شبكة حماس لم تحقق شيئًا تقريبًا. وقد يفسر هذا السبب وراء قيام إيران بتشجيع حزب الله على تكثيف هجماته ضد إسرائيل، حيث تساعد شحنات الأسلحة المنتظمة من طهران إلى بيروت في الحفاظ على استمرارية هجومه. وقد تسببت هجمات حزب الله الصاروخية مؤخراً في اندلاع حريق هائل في الغابات في شمال الجليل، مع تدمير أكثر من 3500 فدان من الأراضي".
وأضافت الصحيفة، "مع تركيز القسم الأعظم من الجيش الإسرائيلي على الحرب في غزة وتدمير حماس، فإن قدرة إسرائيل على شن هجوم شامل ضد حزب الله أصبحت محدودة. ويأتي هذا على الرغم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخراً أنه "يمكننا القتال على عدة جبهات ونحن على استعداد للقيام بذلك". والآن، مع إعلان نتنياهو في نهاية الأسبوع أن "المرحلة المكثفة" من القتال ضد حماس في غزة تقترب من نهايتها، فإن احتمال قيام الجيش الإسرائيلي بتحويل انتباهه نحو الشمال يتعمق. ويعود تصميم نتنياهو على توسيع الهجوم العسكري الإسرائيلي ليشمل حزب الله وداعميه الإيرانيين إلى هجمات 7 تشرين الأول، وإدراكه أنها لم تكن لتحدث دون دعم طهران. وكما علق كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين في ذلك الوقت، ففي حين كانت حماس هي المحور الأولي لردهم، فإنهم سيواجهون إيران ووكلائها في وقت لاحق في الوقت الذي يختارونه".
وبحسب الصحيفة، "استنادا إلى تعليقات نتنياهو الأخيرة، فإن ذلك الوقت يقترب بسرعة، مع تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي سوف "يتجه نحو الشمال" في المستقبل. وجاءت تصريحاته بعد اجتماع لوزراء الدفاع الإسرائيليين لمناقشة تهديد حزب الله، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بعد ذلك إنه تم إبلاغ الجنرالات بأن "يكونوا مستعدين بالكامل لكافة الاحتمالات". لا شك أن الضعف الغربي يشكل عاملاً رئيسياً في حسابات إيران بأن الآن هو الوقت المناسب لتصعيد الأعمال العدائية على الحدود الشمالية لإسرائيل. إذا قررت إيران أن هذه هي اللحظة المناسبة لاختبار همة إسرائيل، إذاً يجب على حكومة حزب العمال الجديدة أن تكون مستعدة لمنح إسرائيل دعمها المطلق، وعدم الانغماس في التردد والمراوغة".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
عربي-دولي
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عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
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