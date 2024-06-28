بعد مناظرته مع ترامب.. هل يختار الديمقراطيون بديلا لبايدن؟

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أسماء عديدة طرحتها وسائل الإعلام، والتي زادت التكهنات بشأن وجود بدلاء يستعدون لخوض الانتخابات الرئاسية كممثلين للحزب الديمقراطي عوضا عن بايدن.



أما أبرز المرشحين لخوض غمار المنافسة بدلا من بايدن فهم: تسبب أداء الرئيس الأميركي ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، في المناظرة الخاصة بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة أمام الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب، في حالة من القلق داخل أروقة الحزب الديمقراطي وسط حديث عن طرح بدائل لخوض الانتخابات الرئاسية.أسماء عديدة طرحتها وسائل الإعلام، والتي زادت التكهنات بشأن وجود بدلاء يستعدون لخوض الانتخابات الرئاسية كممثلين للحزب الديمقراطي عوضا عن بايدن.أما أبرز المرشحين لخوض غمار المنافسة بدلا من بايدن فهم:

حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم



هو سياسي ورجل أعمال أميركي ولد في تشرين الأول 1967، يتولى حكم ولاية كاليفورنيا منذ كانون الأول 2019، وتولى سابقا منصب نائب حاكم الولاية نفسها منذ عام 2011 وسبق ذلك تولي منصب عمدة مدينة سان فرانسيسكو من 2004 وحتى 2011.



يعد بديلا مناسبا لجو بايدن فلديه الخبرة والذكاء السياسي ويتمتع بقدرة على المواجهة وطالما أثارت شعبيته شائعات حول انه قد يحل محل الرئيس الحالي جو بايدن خلال الأشهر الماضية.



وعندما سئل نيوسوم على قناة "أم أس إن بي سي" عما إذا كان ينبغي لبايدن أن يتنحى، قال إن الحديث عن هذا الأمر "غير مفيد" و"غير ضروري". وأضاف: "لا تدر ظهرك بسبب أداء واحد... أي نوع من الأحزاب يفعل ذلك؟"

غريتشن إستير ويتمر



غريتشن إستير ويتمر سياسية أميركية ولدت في آب 1971 وتشغل منصب الحاكم التاسع والأربعين في ولاية ميشيغان منذ كانون الثاني عام 2019.



هي من أبرز أعضاء الحزب الديمقراطي وعملت سابقا كممثلة لمجلس نواب ميشيغان منذ عام 2001 وحتى 2006، ثم عضو في مجلس شيوخ ولاية ميشيغان منذ 2006 وحتى 2015، ثم فازت في الانتخابات في 6 تشرين الثاني عام 2018، حين هزمت المرشح الجمهوري بيل شويت، وأدت اليمين الدستوري في 1 كانون الثاني 2019 كحاكم لولاية ميشيغان.



حاكم إلينوي جيه بي بريتزكر



جاي روبرت |جي. بي." بريتزكر ولد في كانون الثاني 1965، وهو رجل أعمال أميركي، وسياسي يشغل منصب حاكم ولاية إلينوي الثالث والأربعين.



لديه عمله الخاص في شيكاغو وهو شريك إداري ومؤسس مشارك لشركة بريتزكر كروب، وعضو عائلة البريتزكر صاحبة سلسلة فنادق حياة، وتقدر ثروته الشخصية الصافية بحوالي 3.4 مليار دولار.



كان بريتزكر المرشح الديمقراطي لمنصب حاكم إلينوي في انتخابات حكام الولايات لعام 2018، تغلب على الحاكم الجمهوري آنذاك بروس راونر في الانتخابات العامة التي جرت في 6 تشرين الثاني ، 2018، وتولى المنصب في 14 كانون الثاني، 2019، ويعد ثاني أغنى سياسي بالولايات المتحدة يشغل منصبا في البلاد بعد عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ.

ويس مور



هو مؤلف ورئيس سابق لمنظمات غير ربحية، ولد في ولد في تشرين الأول 1978 وهو أول شخص من ذوي البشرة السمراء ينتخب حاكما في تاريخ ولاية ماريلاند. حقق مور انتصارا للديمقراطيين في هذه الولاية حيث فاز برئاستها بعد 8 سنوات من الحكم الجمهوري فيها.



وهو ابن مهاجرة من جامايكا وهو ثالث شخص أسود ينتخب حاكما في التاريخ الأميركي، وذلك بعد ديفال باتريك في ماساتشوستس ودوغلاس وايلدر في فرجينيا. (سكاي نيوز عربية)