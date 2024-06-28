قتيل وجرحى... إنهيار سقف في مطار في الهند بسبب الأمطار الغزيرة!

أفادت وسائل إعلام هندية بأنّ سقفا انهار بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في المطار الرئيسي في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الجمعة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، وإلغاء العديد من الرحلات.

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وأظهرت مشاهد متداولة نشرتها وسائل الإعلام المياه تتدفق من السقف المنهار وسيارة أجرة عالقة تحت عمود، وسط استمرار هطول الأمطار في المنطقة. (روسيا اليوم)