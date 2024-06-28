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إقتصاد

خلال 5 أشهر... دبي استقبلت أكثر من 8 ملايين سائح

Lebanon 24
28-06-2024 | 05:26
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استقبلت دبي 8.12 مليون سائح دولي من أول كانون الثاني وحتى نهاية أيار الماضي، بزيادة لامست 10 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والتي سجلت استقبال 7.39 مليون سائح، بحسب تقرير أداء السياحة الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
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واستقطبت المدينة 1.77 مليون سائح دولي خلال كانون الثاني، و1.9 مليون خلال شباط، و1.51 مليون خلال آذار، و1.5 مليون خلال نيسان، و1.44 مليون خلال أيار.

ووفق التقرير، حلت دول أوروبا الغربية في صدارة المناطق المصدرة للسياح إلى دبي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 21 بالمئة أي نحو 1.728 مليون سائح، وتبعتها جنوب آسيا بـ 1.399 مليون سائح يشكلون 17 بالمئة من إجمالي عدد الزوار، ثم روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية ثالثاً في قائمة البلدان المصدرة للسياح إلى دبي بـ1.246 مليون بنسبة 15 بالمئة من مجموع زوار الإمارة، ثم جاءت دول مجلس التعاون الخليجي رابعاً بـ1.045 مليون سائح بما يشكل 13 بالمئة من إجمالي عدد الزوار.

وحلت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خامساً في ترتيب البلدان المصدرة للسياح إلى دبي بـ947 ألف سائح يشكلون 12 بالمئة، ثم دول شمال شرق وجنوب شرق آسيا بحصة وصلت إلى 9 بالمئة أي نحو 764 ألف زائر. (سكاي نيوز)

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