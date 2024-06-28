زيارة الرئيس إلى روسيا... هل تسببت بمحاولة الانقلاب؟

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أكد وزير الدفاع البوليفي، إدموندو نوفيلو، أن زيارة الرئيس لويس آرسي إلى روسيا، ربما لم تسعد بعض الدول، وأصبحت أحد العوامل التي أدت إلى محاولة الانقلاب.وقال نوفيلو: "قد تكون هناك عوامل خارجية مختلفة"، رداً على سؤال حول ما إذا كان تقارب بوليفيا من روسيا، والزيارة الأخيرة للرئيس لويس آرسي، إلى مدينة سانت بطرسبورغ، قد تكون السبب وراء محاولة الانقلاب.وأوضح أن "بوليفيا لديها سياسة محددة في مجال إنتاج الليثيوم، وتعمل في هذا المجال مع روسيا والصين".وتابع "لكننا لا نستبعد أن تكون هذه الرحلة التي قام بها الرئيس لويس آرسي، إلى روسيا، هي التي أثارت رد فعل في الدول التي تعارض (بريكس)، وهذه الدول التي هيمنت على الدولة البوليفية لفترة طويلة تريد أن تفعل ذلك مرة أخرى، من أجل السيطرة السياسية في البلاد ونهب مواردنا مرة أخرى".وأشار الوزير إلى أن "محاولة الانقلاب الفاشلة في بوليفيا، ربما تكون مدفوعة من الخارج من أجل نهب ثروات البلاد الطبيعية".