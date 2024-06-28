Advertisement

عربي-دولي

زيارة الرئيس إلى روسيا... هل تسببت بمحاولة الانقلاب؟

Lebanon 24
28-06-2024 | 05:45
A-
A+
Doc-P-1216999-638551758384226064.jpg
Doc-P-1216999-638551758384226064.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الدفاع البوليفي، إدموندو نوفيلو، أن زيارة الرئيس لويس آرسي إلى روسيا، ربما لم تسعد بعض الدول، وأصبحت أحد العوامل التي أدت إلى محاولة الانقلاب.

وقال نوفيلو: "قد تكون هناك عوامل خارجية مختلفة"، رداً على سؤال حول ما إذا كان تقارب بوليفيا من روسيا، والزيارة الأخيرة للرئيس لويس آرسي، إلى مدينة سانت بطرسبورغ، قد تكون السبب وراء محاولة الانقلاب.
Advertisement

وأوضح أن "بوليفيا لديها سياسة محددة في مجال إنتاج الليثيوم، وتعمل في هذا المجال مع روسيا والصين".

وتابع "لكننا لا نستبعد أن تكون هذه الرحلة التي قام بها الرئيس لويس آرسي، إلى روسيا، هي التي أثارت رد فعل في الدول التي تعارض (بريكس)، وهذه الدول التي هيمنت على الدولة البوليفية لفترة طويلة تريد أن تفعل ذلك مرة أخرى، من أجل السيطرة السياسية في البلاد ونهب مواردنا مرة أخرى".

وأشار الوزير  إلى أن "محاولة الانقلاب الفاشلة في بوليفيا، ربما تكون مدفوعة من الخارج من أجل نهب ثروات البلاد الطبيعية".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:11 | 2024-06-28
08:10 | 2024-06-28
08:04 | 2024-06-28
08:00 | 2024-06-28
07:18 | 2024-06-28
07:16 | 2024-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24