زلزال ضرب أذربيجان... كم بلغت قوّته؟

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ضرب زلزال بقوة 5 على مقياس ريختر، منطقة جبال تاليش جنوب أذربيجان، بحسب ما أعلن مركز الزلازل في أكاديمية العلوم في البلاد.ووقع مركز الزلزال على بعد 27 كم شرق مدينة ليريك، وعلى عمق 18 كم من سطح الأرض.ووصلت قوة الزلزال في المناطق المحيطة بالمدينة إلى 4 على مقياس ريختر.وأشار التقرير إلى عدم وجود أي معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار. (روسيا اليوم)