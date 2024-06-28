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عربي-دولي

حدث جديد.. 5 صواريخ تسقط قرب سفينة في البحر الأحمر!

Lebanon 24
28-06-2024 | 06:19
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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، إن ربان سفينة أبلغ عن سقوط 5 صواريخ بالقرب من سفينته في البحر الأحمر، على بعد 150 ميلاً بحرياً شمال غربي مدينة الحديدة في اليمن.

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وذكرت الهيئة أن السفينة لم تبلغ عن وقوع أضرار جراء الواقعة وأكملت إبحارها نحو الشمال، في حين أنها لم تكشف أي معلومات عن السفينة أو حمولتها.

وبدأت الاضطرابات الحالية في حركة الشحن الدولي منذ تشرين الثاني الماضي بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمينة.

وفضلت سفن عديدة منذ ذلك الحين اتخاذ الطريق الأطول حول جنوب القارة الأفريقية وتجنب طريق البحر الأحمر إلى قناة السويس.

وتقول جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران إنها تهاجم السفن تضامناً مع الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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