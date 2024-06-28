لـ3 أيّام... تحذير في دولة عربيّة من النزول إلى البحر

حذّر مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ في مصر محمد علي فهيم، المواطنين في مطروح والساحل الشمالي والإسكندرية من نزول البحر خلال أيام السبت والأحد والاثنين.



وأشار إلى أن هذه التحذيرات تأتي بسبب سرعة الرياح، وقال إنّه من المتوقع ارتفاع موج البحر في هذه المناطق من 1.5 – 2 متر. (روسيا اليوم)

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