بالصورة... العثور على رفات شخص داخل بئر بعدما فُقِدَ لـ40 عاماً

ذكر موقع "درعا 24" أنه "في حادثة مؤثرة، تم العثور على رفات سليمان خليل الوردان، من بلدة الجيزة في الريف الشرقي من محافظة درعا، والذي فقد قبل 40 سنة".



وأوضح الموقع أنه "عثر على رفاته داخل بئر أثناء أعمال صيانة وتعزيل". (الحرة)

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