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عربي-دولي

في هذا التاريخ.. سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة

Lebanon 24
28-06-2024 | 06:53
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أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن سكان الأرض سيتمكنون من مشاهدة ظاهرة فلكية مميزة الشهر المقبل.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز: "في شهر تموز سيتمكن سكان الأرض من مشاهدة ظاهرة تساقط شهب الدلويات الجنوبية Southern Delta Aquariids، وفي الليلة ما بين 30 و31 تموز ستبلغ ظاهرة تساقط الشهب ذروتها، إذ سيتمكن سكان بعض مناطق الأرض من مشاهدة 25 شهابا في السماء كل ساعة".
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وأضاف البيان: "ظاهرة Southern Delta Aquariids ستستمر ما بين 12 تموز و23 آب، والمنطقة التي ستشاهد فيها الشهب ستظهر فوق خط الأفق في نصف الكرة الجنوبي للأرض، لذا ستكون مرئية بشكل أفضل لسكان القسم الجنوبي من كوكبنا".
 
وأشار العلماء في المركز إلى أن سكان المناطق الواقعة على خطوط العرض الشمالية للأرض سيتمكنون من مشاهدة هذه الظاهرة في حال كانت الظروف الجوية مناسبة، وأفضل وقت لمشاهدة الشهب سيكون قبل الفجر، عندما تظهر خطوط الشهب في أعلى موضع لها، بزاوية 18 درجة فوق خط الأفق. (روسيا اليوم) 

عربي-دولي

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