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عربي-دولي

ليس غزة.. مكانٌ جديد ستُطلق منه "حماس" الصواريخ داخل فلسطين!

Lebanon 24
28-06-2024 | 06:59
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أكدت قناة "كان" الإسرائيلية أنّ المقاومة الفلسطينية ستنجح خلال سنة بخلق خبرة وقدرة لإطلاق قذائف صاروخية من الضفة الغربية في اتجاه إسرائيل.

وأوضح رئيس دائرة الشؤون الفلسطينية في القناة، لئور ليفي، أنّ "الحديث لا يدور عن تلك القذائف الصاروخية التي رأيناها تُطلق من منطقة جنين في اتجاه العفولة وبات حيفر". 
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وكشف أنّ القذائف الصاروخية التي ستنجح حركتا حماس والجهاد الإسلامي في إطلاقها شبيهة أكثر بقدرات القذائف الصاروخية التي تطلقها من غزة إلى غلاف غزة، وهي أكثر تطوّراً.

كذلك، ليفي إنّ المواد المتفجّرة والمال والخبرة تصل في الواقع إلى الضفة الغربية.

وشهدت جنين، شمالي الضفة الغربية، أمس عملية عسكرية، حيث أعلن الناطق العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة، أمس، نجاح كتيبة جنين في عملية  "بأس جنين 2".

وأوضح أبو حمزة أنّ سرايا القدس تمكّنت من تفجير آليتين عسكريتين، كمقدمة لكمين مركّب في سهل مرج بن عامر، مؤكداً وقوع طاقمهما كاملاً بين قتيل وجريح، ومن ثم "الاشتباك المباشر والالتحام مع قوات النجدة، التي أوقعنا فيها أيضاً إصابات".

كذلك، أكد أبو حمزة، تفجير ما يزيد عن 6 عبوات، والاشتباك المباشر مع قوات الاحتلال المتوغّلة في جنين ومخيمها، لأكثر من 8 ساعات.

واعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 16 آخرين في حادث وصفته بـ "غير السهل"، مضيفةً أنّ عبوتين ناسفتين فُجّرتا عن بُعد بمركبة مُدرّعة تابعة لـ"الجيش" الإسرائيلي من نوع "بانثر"، وذلك خلال تنفيذ أعمال حفر حول مسجد طوالبة في جنين.

وبالتزامن مع المعارك في قطاع غزة، يتصدّى المقاومون الفلسطينيون لحملات الاقتحام اليومية التي يشنّها الاحتلال في مناطق الضفة الغربية، حيث يخوضون اشتباكات بالرصاص والعبوات. (الميادين نت)
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