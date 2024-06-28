هل شاهد بوتين المناظرة الرئاسية الأميركيّة؟

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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن المناظرات الانتخابية في الولايات المتحدة ليست من بين القضايا المدرجة على جدول أعمال روسيا.وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شاهد هذه المناظرة، قال بيسكوف: "لا أعتقد أنك تتوقع أن الرئيس الروسي ضبط المنبه واستيقظ في الصباح لمشاهدة المناظرة الأميركية".وتابع بيسكوف: "لقد شاهدنا بالطبع التقارير الإعلامية بشأن هذه المناظرات في الولايات المتحدة، وسننظر إليها بمزيد من التفصيل بالطبع، سنقوم بمراجعة كافة التصريحات التي تم الإدلاء بها". (روسيا اليوم)