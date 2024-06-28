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عربي-دولي

"مايكروسوفت" لعملائها: قراصنة روس سرقوا رسائل من بريدكم الإلكتروني

Lebanon 24
28-06-2024 | 08:11
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أعلنت شركة "مايكروسوفت" أنّ قراصنة إلكترونيين روس، اخترقوا أنظمة علامات تبويب جديدة وتجسسوا على صناديق البريد الوارد لموظفين في الشركة، في وقت سابق من هذا العام، وسرقوا أيضاً رسائل بريد إلكتروني من عملائها.
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وقال متحدث باسم "مايكروسوفت" في بيان: "نواصل هذا الأسبوع إخطار العملاء الذين تواصلوا مع حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بشركة "مايكروسوفت" والتي تم تسريبها بواسطة مجموعة "Midnight Blizzard"، التي تعمل بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الخارجية الروسية".

وأضاف: "هذه تفاصيل متزايدة للعملاء الذين تم إخطارهم بالفعل وتتضمن أيضاً إشعارات جديدة. ونحن ملتزمون بمشاركة المعلومات مع عملائنا مع استمرار تحقيقنا". (الشرق)

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