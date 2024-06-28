فضيحة داخل الجيش الإسرائيليّ... إليكم ما فعله ضابط بزميلاته

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أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنّ محكمة عسكرية إسرائيلية أدانت الضابط دان شاروني، بعدما صوّر مجندات عاريات سرّاً.وقالت الصحيفة إن المحكمة أدانت شاروني، المتّهم "بتصوير مرؤوساته عاريات من دون علمهن بعشرات التهم المتعلقة بالجرائم الجنسية وانتهاك الخصوصية".وذكرت أن شاروني "اعتُقل في عام 2021 بسبب أفعاله التي شملت جمع صور جنسية لمجندات وبعض المدنيين على مدار ثماني سنوات على الأقل. وتم فصله من الخدمة في ذلك العام". (الحرة)