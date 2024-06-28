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عربي-دولي

أردوغان: تركيا منفتحة على المبادرات لإعادة العلاقات مع سوريا

Lebanon 24
28-06-2024 | 08:42
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أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، انفتاحه على فرص إعادة علاقات بلاده مع سوريا.

وجاء ذلك بعدما أعرب الأسد عن "انفتاحه على كل المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها ومحاربة الإرهاب وتنظيماته".
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وقال إردوغان للصحفيين، بعد صلاة الجمعة: "سنعمل معا على تطوير العلاقات مع سوريا بالطريقة عينها التي عملنا بها في الماضي".

وأضاف: "لا يُمكن أن يكون لدينا أبدا اهتمام أو هدف للتدخل في شؤون سوريا الداخلية، لأن الشعب السوري مجتمع نعيش فيه معا كشعوب شقيقة". (العربية)
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