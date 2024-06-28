هزّة أرضيّة شعر بها السعوديّون ظهر اليوم... هذه قوّتها

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أفادت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، عن وقوع هزة أرضية بقوة 3.6 على مقياس ريختر، شرقي محافظة الشنان في منطقة حائل.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، أنّ "محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت ظهر هذا اليوم الجمعة هزة أرضية شرق الشنان بمنطقة حائل بقدر زلزالي بلغ 3.6 على مقياس ريختر.وقال إن "الوضع مطمئن، ولم يتم تسجيل هزات ارتدادية". (روسيا اليوم)