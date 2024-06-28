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عربي-دولي

بلجيكا ترفض مشاركة الجيوش الأوروبية بالصراع في أوكرانيا

Lebanon 24
28-06-2024 | 10:34
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صرح رئيس الأركان العامة البلجيكي ميشيل هوفمان أن العسكريين الأوروبيين لن يشاركوا في القتال في أوكرانيا حتى في حال إرسالهم لتدريب الجنود الأوكرانيين.

وقال هوفمان في مقابلة مع صحيفة "لو سوار" ردا على سؤال عما إذا كان تدريب الجنود الأوكرانيين على أراضي بلادهم أكثر فعالية: "نحن لا نتحدث عن الذهاب إلى الجبهة للقتال، تأخذ الدول الأوروبية في عين الاعتبار طلب السلطات العسكرية الأوكرانية تدريب الأوكرانيين على أراضيها، لكن أي قرار من وزارة الدفاع سيعتمد على نوع التدريب، والمكان الذي سيتم فيه، وقبل كل شيء، على المخاطر المترتبة على ذلك".
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وأشار هوفمان أيضا إلى أن "هذا سيكون قرارا سياسيا على كل حال".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "لوموند" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسعى إلى إنشاء تحالف أوروبي لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة: "الخطة هي إرسال عشرات المتخصصين أولا لتحديد احتياجات التدريب، الخطوة الثانية هي إرسال عدة مئات من الأفراد العسكريين".

وأوضحت الصحيفة أن كييف تعاني من نقص في الأفراد ولا تريد سحب الجنود المتمركزين في الجبهة، لذلك كان لا بد في الخريف الماضي من تأجيل التدريب في فرنسا لمدة شهر بسبب نقص الجنود الذين أرسلتهم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.
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