في رسالة واضحة.. ألمانيا تحضّ إيران على منع تصعيد جديد في الشرق الأوسط

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دعت وزيرة الخارجية الالمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، ايران الى التحرك لمنع "تصعيد جديد" في الشرق الأوسط، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيرها الايراني.وكتبت الخارجية الالمانية على منصة "اكس" أن بيربوك وجهت "رسالة واضحة" خلال هذه المحادثات مع علي باقري مفادها أنه "ينبغي تجنب تصعيد جديد، وعلى ايران أن تساهم في ذلك".