إقتراح من بوتين بشأن معاهدة الصواريخ النووية

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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة الخطوات الإضافية التي اتخذتها موسكو، فيما يتعلق بالوقف الاختياري الأحادي لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.وقال بوتين خلال اجتماع عملي مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "سننظر اليوم في مسألة اتخاذ روسيا المزيد من الخطوات فيما يتعلق بالوقف أحادي الجانب لنشر الصواريخ الأرضية المتوسطة والقصيرة المدى".وذكر أنه قبل عدة سنوات، انسحبت الولايات المتحدة، تحت ذريعة بعيدة المنال، من هذه المعاهدة وأعلنت أنها ستنتج مثل هذه الأنظمة الصاروخية.