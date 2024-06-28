26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إقتراح من بوتين بشأن معاهدة الصواريخ النووية
Lebanon 24
28-06-2024
|
13:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة الخطوات الإضافية التي اتخذتها موسكو، فيما يتعلق بالوقف الاختياري الأحادي لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.
وقال بوتين خلال اجتماع عملي مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "سننظر اليوم في مسألة اتخاذ روسيا المزيد من الخطوات فيما يتعلق بالوقف أحادي الجانب لنشر الصواريخ الأرضية المتوسطة والقصيرة المدى".
Advertisement
وذكر أنه قبل عدة سنوات، انسحبت الولايات المتحدة، تحت ذريعة بعيدة المنال، من هذه المعاهدة وأعلنت أنها ستنتج مثل هذه الأنظمة الصاروخية.
وتابع: "لقد أعلنا في عام 2019 أننا لن ننتج هذه الصواريخ، ولن ننشرها حتى تنشر الولايات المتحدة هذه الأنظمة في بعض مناطق العالم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
5 ملايين دولار لمن يصل إليها.. تعرّفوا إلى المطلوبة رقم واحد من بين نساء الكون!
Lebanon 24
5 ملايين دولار لمن يصل إليها.. تعرّفوا إلى المطلوبة رقم واحد من بين نساء الكون!
01:30 | 2024-06-28
28/06/2024 01:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مكشوف الظهر.. هيا مرعشلي تستعرض أنوثتها ورشاقتها والجمهور: "هيك كتير!" (صورة)
Lebanon 24
بفستان مكشوف الظهر.. هيا مرعشلي تستعرض أنوثتها ورشاقتها والجمهور: "هيك كتير!" (صورة)
03:09 | 2024-06-28
28/06/2024 03:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقبوا يوم الأحد.. هكذا سيُصبح "طقس لبنان"!
Lebanon 24
ترقبوا يوم الأحد.. هكذا سيُصبح "طقس لبنان"!
04:38 | 2024-06-28
28/06/2024 04:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلقت من دون أن يتصافحا: بايدن انهار خلال أول مناظرة مع ترامب.. والاخير استغل الموقف
Lebanon 24
انطلقت من دون أن يتصافحا: بايدن انهار خلال أول مناظرة مع ترامب.. والاخير استغل الموقف
23:06 | 2024-06-27
27/06/2024 11:06:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتدت معطفًا بدون ملابس.. نجمة عالمية تتخطّى حدود الجرأة بعرض أزياء في فرنسا! (صورة)
Lebanon 24
ارتدت معطفًا بدون ملابس.. نجمة عالمية تتخطّى حدود الجرأة بعرض أزياء في فرنسا! (صورة)
00:36 | 2024-06-28
28/06/2024 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:00 | 2024-06-28
مسؤولان أميركيان يكشفان حجم المساعدات العسكرية لإسرائيل
17:38 | 2024-06-28
ديمقراطيون يدافعون عن بايدن
17:12 | 2024-06-28
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
16:00 | 2024-06-28
أزمات "غير مسبوقة" تضرب إقتصاد إسرائيل.. تفاصيل لافتة وبارزة!
15:59 | 2024-06-28
الحوثيون ينفذون 4 عمليات جديدة.. أحدها في البحر الأبيضِ المتوسط
15:30 | 2024-06-28
البنتاغون يعترف: بايدن أدلى بتصريحات غير صحيحة أمس!
فيديو
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
Lebanon 24
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
02:55 | 2024-06-27
29/06/2024 01:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
00:20 | 2024-06-27
29/06/2024 01:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء مباشرة شقيقة أوباما تتعرّض لاعتداء بغاز مسيل للدموع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
على الهواء مباشرة شقيقة أوباما تتعرّض لاعتداء بغاز مسيل للدموع.. شاهدوا الفيديو
02:08 | 2024-06-26
29/06/2024 01:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24