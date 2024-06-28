بالرغم من أدائه خلال المناظرة.. بايدن مصرّ على خوض الانتخابات الرئاسية

أكد الرئيس الاميركي جو بايدن عزمه على خوض الانتخابات الرئاسية بالرغم من أدائه السيئ خلال المناظرة التي خاضها أمس الخميس في وجه منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.



Advertisement وقال بايدن أمام تجمع لانصاره في ولاية كارولاينا الشمالية: "لم أعد أسير بسهولة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أتكلم بطلاقة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أناظر بالجودة السابقة نفسها، لكنني أعلم كيفية قول الحقيقة". وقال بايدن أمام تجمع لانصاره في ولاية كارولاينا الشمالية: "لم أعد أسير بسهولة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أتكلم بطلاقة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أناظر بالجودة السابقة نفسها، لكنني أعلم كيفية قول الحقيقة".



وأضاف: "أعلم الصواب من الخطأ. أعلم كيفية القيام بهذه المهمة. أعلم كيفية إنجاز الامور. أعلم، كما يعلم ملايين الأميركيين، أنك حين تسقط فإنك تنهض مجددا".