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بالرغم من أدائه خلال المناظرة.. بايدن مصرّ على خوض الانتخابات الرئاسية

Lebanon 24
28-06-2024 | 14:24
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أكد الرئيس الاميركي جو بايدن عزمه على خوض الانتخابات الرئاسية بالرغم من أدائه السيئ خلال المناظرة التي خاضها أمس الخميس في وجه منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.
     
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وقال بايدن أمام تجمع لانصاره في ولاية كارولاينا الشمالية: "لم أعد أسير بسهولة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أتكلم بطلاقة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أناظر بالجودة السابقة نفسها، لكنني أعلم كيفية قول الحقيقة".
     
وأضاف: "أعلم الصواب من الخطأ. أعلم كيفية القيام بهذه المهمة. أعلم كيفية إنجاز الامور. أعلم، كما يعلم ملايين الأميركيين، أنك حين تسقط فإنك تنهض مجددا".
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