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عربي-دولي

بظروف غير إنسانية.. مزارع يحتجز بالغين وطفلا كـ"عبيد"

Lebanon 24
28-06-2024 | 15:07
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ألقى مكتب المدعي العام الروماني القبض على مزارع في مقاطعة أرغيس كان قد احتجز ستة أشخاص بالغين وطفلا في حالة "عبودية" وفي ظروف سيئة جدا.

وذكرت قناة "Digi 24" أن "مكتب المدعي العام احتجز رجلا حوّل سبعة أشخاص، من بينهم طفل، إلى عبيد في مزرعته في مقاطعة أرغيس، ويشير المحققون إلى أن الأشخاص تم استغلالهم وتعرضوا لظروف غير إنسانية".
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وأظهرت عملية تفتيش مشتركة بين الشرطة ومكتب المدعي العام أن الأشخاص الذين جرى إنقاذهم من العبودية كان يتم إجبارهم على النوم في شاحنة أو خيمة مصنوعة من رقائق القصدير، وكانوا يشعرون بالبرد المستمر ويفتقرون إلى الماء والطعام، وكان عليهم العمل يوميا في المزرعة.

ونقل جميع الضحايا الى المستشفى حيث يتلقون الرعاية الطبية، وتحاول الشرطة التواصل مع عائلاتهم.

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