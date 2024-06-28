البنتاغون يعترف: بايدن أدلى بتصريحات غير صحيحة أمس!

إعترف البنتاغون بأن الرئيس الأميركي جو بايدن أدلى بتصريحات لا تتطابق والواقع أثناء جولة المناظرات مع منافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب، إذ قال أمس إن العسكريين الأميركيين لم يقتلوا خلال فترة وجود إدارته في البيت الأبيض.

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وخلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، امتنعت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ عن الإجابة عن سؤال بشأن تصريحات بايدن، وقالت إنه "لمعرفة المزيد عن تصريحات الرئيس والمناظرة بحد ذاتها، أود أن أنصحكم بالتوجه إلى البيت الأبيض".





وردا على سؤال أحد الصحفيين ما إذا كانت تصريحات بايدن بهذا الشأن غير صحيحة، حاولت سينغ التهرب من الإجابة مرة أخرى. وقالت: "أعتقد أنكم والآخرون قد أفدتم ببعض حالات مقتل العسكريين ورأيتم تعبير الرئيس لتعازيه العميقة لتلك العائلات".



ولدى توجيه السؤال الثالث حول هذا الموضوع، قالت سينغ: "كما ذكرتم، بلا شك كانت هناك حالات مقتل عسكريين أثناء فترة ولاية الإدارة هذه".



