الحوثيون ينفذون 4 عمليات جديدة.. أحدها في البحر الأبيضِ المتوسط

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أعلن الحوثيون اليوم الجمعة تنفيذ أربع عمليات عسكرية إحداها كانت مشتركة مع "المقاومة الاسلامية في العراق".وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان إن القوات المسلحة نفذت عدة عمليات عسكرية نوعية منها عملية عسكرية مشتركة مع "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدفت سفينة "Waler" النفطية في البحر الأبيضِ المتوسط وذلك بعدد من الطائرات المسيرة لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.وأفاد بأن القوة الصاروخية والقوات البحرية التابعة للحوثيين نفذت عملية عسكرية ثانية استهدفت سفينة "Delonix" الأميركية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية وقد أدت العملية إلى إصابتها بشكل مباشر.كما استهدفت القوة الصاروخية سفينة "Johannes Maersk" في البحر الأبيض المتوسط وحققت العملية هدفَها بنجاح، وفقاً لسريع.بالتزامن، نفذ الحوثيون عملية عسكرية أخرى في البحر الأحمر ضد سفينة "Ioannis" التي تم استهدافها بعدد من الزوارق المسيرة وأصيبت إصابة مباشرة.