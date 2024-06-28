Advertisement

إقتصاد

فضيحة جديدة.. تهريب سيارات من ألمانيا إلى دولة "تواجه العقوبات"!

Lebanon 24
28-06-2024 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1217178-638552161111406756.jpg
Doc-P-1217178-638552161111406756.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مكتب الجمارك في مدينة فرانكفورت الألمانية اليوم الجمعة، أن مسؤولي الجمارك تمكنوا من تنفيذ أوامر اعتقال ضد 3 رجال وامرأة على خلفية تصدير 170 سيارة فاخرة إلى روسيا، فيما يعد انتهاكاً للعقوبات المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي.
Advertisement

وبحسب المكتب، فقد فتش المسؤولون نحو 24 مبنى سكنياً وتجارياً في المناطق المحيطة بمدينتي أوفنباخ وأشافنبورج شرق فرانكفورت، وقاموا بمصادرة أموال وضبطوا 5 سيارات ومستندات، كما اعتقلوا 3 رجال تتراوح أعمارهم بين 39 و44 عاماً، وامرأة (40 عاماً).
وقال مكتب الجمارك في بيان له: "تحديداً، هناك اشتباه في قيامهم ببيع أو تصدير ما يزيد على 170 سيارة فاخرة إلى روسيا منذ أواخر عام 2022، رغم العقوبات المفروضة".

كذلك، قام مسؤولو الجمارك بمصادرة 300 ألف يورو (320 ألف دولار) نقداً والحجز على أصول قيمتها نحو 13.3 مليون يورو، لمنع المتهمين من الوصول إلى الأصول المرتبطة بتلك الجريمة.
وأوضح مكتب الجمارك إن التحقيقات التي جرت بالتعاون مع مكتب الادعاء في مدينة فرانكفورت كشفت عن شبكة مجموعات تعمل في أنحاء ألمانيا، مشيراً إلى أن هذه الشبكة تربطها علاقات بالعديد من دول شرق أوروبا، إضافة إلى الدول المجاورة لروسيا.

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:06 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2024-06-28
17:38 | 2024-06-28
17:12 | 2024-06-28
16:00 | 2024-06-28
15:59 | 2024-06-28
15:30 | 2024-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24