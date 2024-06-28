فضيحة جديدة.. تهريب سيارات من ألمانيا إلى دولة "تواجه العقوبات"!

أعلن مكتب الجمارك في مدينة فرانكفورت الألمانية اليوم الجمعة، أن مسؤولي الجمارك تمكنوا من تنفيذ أوامر اعتقال ضد 3 رجال وامرأة على خلفية تصدير 170 سيارة فاخرة إلى روسيا، فيما يعد انتهاكاً للعقوبات المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي.

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وبحسب المكتب، فقد فتش المسؤولون نحو 24 مبنى سكنياً وتجارياً في المناطق المحيطة بمدينتي أوفنباخ وأشافنبورج شرق فرانكفورت، وقاموا بمصادرة أموال وضبطوا 5 سيارات ومستندات، كما اعتقلوا 3 رجال تتراوح أعمارهم بين 39 و44 عاماً، وامرأة (40 عاماً). وبحسب المكتب، فقد فتش المسؤولون نحو 24 مبنى سكنياً وتجارياً في المناطق المحيطة بمدينتي أوفنباخ وأشافنبورج شرق فرانكفورت، وقاموا بمصادرة أموال وضبطوا 5 سيارات ومستندات، كما

وقال مكتب الجمارك في بيان له: "تحديداً، هناك اشتباه في قيامهم ببيع أو تصدير ما يزيد على 170 سيارة فاخرة إلى روسيا منذ أواخر عام 2022، رغم العقوبات المفروضة".



كذلك، قام مسؤولو الجمارك بمصادرة 300 ألف يورو (320 ألف دولار) نقداً والحجز على أصول قيمتها نحو 13.3 مليون يورو، لمنع المتهمين من الوصول إلى الأصول المرتبطة بتلك الجريمة.

وأوضح مكتب الجمارك إن التحقيقات التي جرت بالتعاون مع مكتب الادعاء في مدينة فرانكفورت كشفت عن شبكة مجموعات تعمل في أنحاء ألمانيا، مشيراً إلى أن هذه الشبكة تربطها علاقات بالعديد من دول شرق أوروبا، إضافة إلى الدول المجاورة لروسيا.