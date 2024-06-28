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انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

Lebanon 24
28-06-2024 | 17:12
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أعلنت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، مساء الجمعة، إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية وانتهاء التصويت.
وقالت لجنة الانتخابات إن "وقت التصويت انتهى، ولكن التصويت مستمر في الفروع التي لا يزال فيها الأشخاص متواجدين".
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وأضافت اللجنة: "بعد الانتهاء من تصويت هؤلاء الأشخاص، سيبدأ فرز الأصوات في الفرع".
وأدلى الناخبون بأصواتهم من أجل اختيار رئيس من بين أربعة مرشحين ثلاثة من المحافظين ومرشح إصلاحي وحيد.
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