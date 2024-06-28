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عربي-دولي

مناظرة بايدن وترامب تجذب 48 مليون مشاهداً عبر التلفزيون

Lebanon 24
28-06-2024 | 19:00
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أظهرت بيانات أولية من شركة "نيلسن" أن قرابة 48 مليون شخص شاهدوا المناظرة الرئاسية في الولايات المتحدة أمس الخميس بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن والمنافس الجمهوري دونالد ترامب.
ويشير الرقم إلى أن العدد النهائي للجمهور سيكون أقل بنحو الثلث من 73 مليون شخصاً تابعوا أول مناظرة بين المرشحين في 2020. وستكون هذه من بين ثلاث مناظرات رئاسية نالت أقل نسب مشاهدة منذ 1976.
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وقد يكون العدد الضئيل نسبياً مقارنة بمناظرات سابقة في دورات انتخابية مؤشرا على ضعف حماس الناخبين لكلا المرشحين. ولا يشمل العدد النطاق الكامل للمشاهدين عبر الإنترنت، وتزايدت شعبية المشاهدة عبر الإنترنت مع انكماش جمهور التلفزيون التقليدي.
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