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عربي-دولي
دولة جديدة تطلب الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا لاتهام إسرائيل.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
28-06-2024
|
23:25
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قالت محكمة العدل الدولية اليوم إن إسبانيا طلبت الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.
ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، في 29 كانون الاول 2023، دعمًا وتأييدًا عربيًا ودوليًا.
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وانضمت إلى الدعوى كل من: إسبانيا، تشيلي، المكسيك، جزر المالديف، مصر، ليبيا، تركيا، كولومبيا، بلجيكا، ونيكاراجوا.
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