Advertisement

عربي-دولي

خلال مناظرته مع ترامب.. بايدن يُطلق تصريحا "غير صحيح"!

Lebanon 24
28-06-2024 | 23:41
A-
A+
Doc-P-1217228-638552403328884574.png
Doc-P-1217228-638552403328884574.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مسؤول في "البنتاغون" أمس الجمعة أن أفرادا عسكريين أميركيين قتلوا خلال إدارة الرئيس جو بايدن، لكنه رفض التعليق على تصريح الرئيس في مناظرته مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب حين ادعى أن الأمر لم يكن كذلك.
Advertisement

وقال بايدن خلال مناظرته مع ترامب، إنه الرئيس الوحيد الذي لم يقتل خلال فترة حكمه أي عسكري أميركي في أي مكان بالعالم.

وكشفت صحيفة "واشنطن تايمز" الأميركية، أن بايدن لم يقدم معلومات صحيحة بشأن ادعائه، حيث قتل 13 جنديا في تفجير انتحاري بمطار كابول في آب 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أن هجوما على قاعدة عسكرية في يناير 2024 بالقرب من الحدود السورية في الأردن، أدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة ما لا يقل عن 40 آخرين.

وأوضحت الصحيفة أن اثنين أيضا من قوات البحرية الأميركية قتلوا في يناير 2024 أثناء محاولتهما الصعود على متن سفينة متجهة إلى اليمن كانت تحمل أسلحة غير قانونية.

وخلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، امتنعت مساعدة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ عن الإجابة عن سؤال بشأن تصريحات بايدن هذه، وقالت إنه "لمعرفة المزيد عن تصريحات الرئيس والمناظرة بحد ذاتها، أود أن أنصحكم بالتوجه إلى البيت الأبيض".

وأضافت أن بايدن "قدم تعازيه للعائلات التي عانت من فقدان أفراد عسكريين لها".

وقالت سينغ للصحفيين في البنتاغون: "هذا شخص اختبر عن كثب الالتزام والتفاني في ما يفعله جيشنا. لقد رأيته يعبر عن تعاطفه وتعازيه للعائلات التي تأثرت".

وردا على سؤال أحد الصحفيين ما إذا كانت تصريحات بايدن بهذا الشأن غير صحيحة (عدم مقتل جنود أميركيين في عهده"، حاولت سينغ التهرب من الإجابة مرة أخرى، وقالت: "أعتقد أنكم والآخرون قد أفدتم ببعض حالات مقتل العسكريين، ورأيتم تعبير الرئيس لتعازيه العميقة لتلك العائلات".

وظهرت مسألة التعامل مع الجيش والمحاربين القدامى في مناظرة يوم الخميس، حيث وصف ترامب وفاة الجنود الأميركيين أثناء الانسحاب المتسرع من أفغانستان بأنه "أسوأ يوم في تاريخ أمتنا".

وتبادل الرجلان أيضا الاتهامات حول من بذل المزيد لدعم المحاربين القدامى وتحسين نظام الرعاية الصحية الخاص بهم.(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2024-06-29
02:58 | 2024-06-29
02:53 | 2024-06-29
02:34 | 2024-06-29
02:10 | 2024-06-29
01:57 | 2024-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24