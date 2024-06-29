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عربي-دولي
تدمير سبع مسيّرات ومحطة أرضية تابعة للحوثيين.. هذا ما أعلنته سنتكوم
Lebanon 24
29-06-2024
|
00:27
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الجمعة، تدمير سبع مسيرات تابعة للحوثيين ومركبة استخدمت كمحطة للتحكم في منطقة تسيطر عليها الجماعة المدعومة من إيران.
وقالت "سنتكوم" في بيان عبر إكس: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) في تدمير سبع طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين المدعومين من إيران ومركبة واحدة (تستخدم بمثابة) محطة للتحكم البري في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
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وأضافت "تبين أن الطائرات بدون طيار ومحطة التحكم الأرضية تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر سلامة وأمنا".
واختتمت بيانها بالتأكيد على أن "هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".
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