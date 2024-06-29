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عربي-دولي

4 من أصل 8.. إيران وضعت أجهزة طرد مركزية في منشأة نووية

Lebanon 24
29-06-2024 | 01:18
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ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير، الجمعة، أن إيران ركبت 4 من أصل 8 مجموعات تُستخدم في تخصيب اليورانيوم وقالت طهران في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستضيفها على عجل إلى محطة فوردو لكنها لم تبدأ تشغيلها بعد.
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وأبلغت إيران الوكالة قبل أسبوعين بأنها ستسرع في توسيع قدرتها على التخصيب في محطة فوردو من خلال تركيب ثماني مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-6) في المحطة في غضون 3 إلى 4 أسابيع.
وأكدت الوكالة تركيب اثنتين من هذه المجموعات خلال يومين. وفي تقرير سري للدول الأعضاء اليوم الجمعة، قالت الوكالة إن عدد المجموعات زاد للمثلين حتى الآن.

وذكرت الوكالة في التقرير أنها "تحققت من أن إيران ركبت أربعاً من ثماني مجموعات من أجهزة (آي.آر-6) في الوحدة الأولى في محطة فوردو لتخصيب اليورانيوم"، مضيفة أن عملية التحقق جرت يوم السبت.

وتابعت "إيران لم تحدد للوكالة متى ستبدأ في ضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم في أي من مجموعات الوحدة الأولى أو مستوى التخصيب المقرر". ويُستخدم هذا الغاز في تغذية أجهزة الطرد المركزي.

وقال دبلوماسيون إن تركيب أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-6) جاء رداً على قرار أصدره مجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة ضد إيران في الخامس من يونيو (حزيران) والذي دعا طهران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة وإلغاء الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول المفتشين.

وأعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة استهدفت تجارة النفط الإيرانية، الخميس، قائلة إنها تأتي ردا على "خطوات (من جانب إيران) لتوسيع برنامجها النووي على نحو لا يشير إلى أغراض سلمية موثوقة".
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