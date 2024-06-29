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تظهر أهدافا رئيسية للحركة.. إسرائيل تعثر على نسخة حماس من لعبة "السلالم"

Lebanon 24
29-06-2024 | 01:42
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تمكن جنود لواء "ناحال" الإسرائيلي، من العثور على نسخة من لعبة الأطفال الشهيرة "السلالم" خلال عمليات مسح داخل قطاع غزة تظهر أهدافا رئيسية للحركة.

وبحسب صحيفة "يديعوت إحرنوت"، اكتشف الجنود مخبأ للأسلحة أثناء عمليات المسح التي يقومون بها ومخطط اللعبة الشهيرة، ولكن حماس غيرت مصطلحاتها، حيث حملت عنوان "لعبة الوصول إلى القدس".
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وفي صورة نشرتها الصحيفة تظهر الورقة الخاصة باللعبة وقد تم تقسيمها لمربعات حملت أسماء مناطق متل إسدود والخليل وعكا.

كما تظهر رسوم للدبابات والمقاتلين والصواريخ ضمن خطة اللعبة للوصول إلى القدس.

ومن بين الأسلحة التي تم العثور عليها قنابل يدوية، ومتفجرات، ومؤقتات لتفعيل المتفجرات، ومخازن، وغيرها.

ومع مرور أكثر من 8 أشهر على الحرب في قطاع غزة لم يتمكن أي طرف حتى اليوم من فرض معادلة قادرة على تسوية الصراع ووقف إطلاق النار.

وتتمسك كل من إسرائيل وحركة حماس بعدم التنازل عن مطالب ونقاط ضمن اقتراحات مطروحة من قبل وسطاء مثل اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن الأمر الذي يجعل كل عمليات التفاوض حتى اليوم دون جدوى.(سكاي نيوز)



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