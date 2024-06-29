Advertisement

عربي-دولي

بعد دورها في إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.. دعوة للتحقيق مع أمل كلوني!

Lebanon 24
29-06-2024 | 02:10
A-
A+
Doc-P-1217263-638552492675489449.png
Doc-P-1217263-638552492675489449.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استطاعت أمل كلوني، المحامية البريطانية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان وزوجة الممثل الهوليوودي جورج كلوني وهي من أصل لبناني ان تلعب دورا في قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
Advertisement

وفي إطار مهامها، شاركت كلوني في المنتدى الاستشاري للمحكمة الجنائية الدولية ودعمت إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وزعيمي حماس يحيى السنوار ومحمد ضيف.

وتقدمت منظمة "شورات هادين" الإسرائيلية بطلب إلى المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند، مطالبة بالتحقيق في انتهاك كلوني لقانون حماية أفراد الخدمة الأميركية الفيدرالي، المعروف باسم قانون غزو لاهاي.

وتقول المنظمة إن مشاركة كلوني في إجراءات التحقيق التي أجرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أثناء وجودها على الأراضي الأميركية، تشكل جناية بموجب القانون الأميركي.

وقالت المنظمة إن كلوني ناقشت علنا مشاركتها في منتدى التحقيق التابع للمحكمة الجنائية الدولية وتفاخرت بجهودها لتجريم الزعيمين الإسرائيليين.

وقالت رئيسة المنظمة دارشان لايتنر: "القانون الأميركي واضح للغاية، لا يمكن لأي وكيل للمحكمة الجنائية الدولية العمل أو المساعدة في إجراءات التحقيق التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية ضد الأميركيين أو حلفائهم أثناء إقامتهم في الولايات المتحدة".

وأعلنت كلوني أنها ساعدت المحكمة الجنائية الدولية في تقييم الأدلة التي أدت إلى اتخاذها قرار طلب إصدار مذكرات توقيف بحق كبار القادة في إسرائيل وحركة حماس.

وقالت كلوني في بيانها الذي نشرته على الموقع الالكتروني لـ"مؤسسة كلوني من أجل العدالة" التي أسستها مع زوجها الممثل الأميركي جورج كلوني، إن المدعي العام كريم خان طلب منها الانضمام إلى لجنة خبراء "لتقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة"، وفقا لفرانس برس.(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:44 | 2024-06-29
06:24 | 2024-06-29
06:10 | 2024-06-29
05:40 | 2024-06-29
04:46 | 2024-06-29
04:25 | 2024-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24