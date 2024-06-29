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عربي-دولي
بعد انتهاء المناظرة.. ماذا قال بايدن؟
Lebanon 24
29-06-2024
|
04:03
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كشفت السيدة الأولى في الولايات جيل بايدن، الجمعة، عما قاله زوجها الرئيس جو لها عقب انتهاء المناظرة التي جمعته بدونالد ترامب.
ولفتت في حفل لجمع التبرعات في نيويورك: "قال بايدن لي، تعلمين يا جيل، لا أعرف ما حدث لم أشعر أنني بحالة جيدة".
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وأضافت أنها ردت عليه: "انظر يا جو، لن ندع 90 دقيقة تحدد السنوات الأربع التي قضيتها كرئيس".
وفور انتهاء المناظرة التي استمرت 90 دقيقة، احتضنت جيل بايدن زوجها في استوديو "سي إن إن".
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