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إقتصاد

إتفاقات استثمارية اوروبية مصرية تتجاوز 40 مليار يورو

Lebanon 24
29-06-2024 | 06:10
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أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، الى أن شركات أوروبية ستوقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو (42.88 مليار دولار) في مصر، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الجاري انعقاده بالقاهرة.
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وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيوقع أيضا مع مصر، اتفاقية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الكلي، ضمن حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار)، جرى الاتفاق بشأنها في اذار الماضي.

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