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عقد بـ4.5 مليار دولار.. أميركا تسعى لإنتاج 870 صاروخ "باتريوت"

Lebanon 24
29-06-2024 | 05:40
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أفادت القوات البرية بالجيش الأميركي، بأنها وقعت على عقد مع شركة لوكهيد مارتن بقيمة 4.5 مليار دولار لإنتاج 870 صاروخا لمنظومات الدفاع الجوي باتريوت.

وذكرت القوات الأميركية في بيان، أن "العقد المبرم مع شركة Lockheed Martin Missiles and Fire Control ينص على شراء 870 صاروخاً من طراز PAC-3 MSE والمعدات ذات الصلة".
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وقال مساعد وزير الجيش الأميركي لشؤون المشتريات واللوجستيات والتكنولوجيا دوغلاس بوش: "توقيع هذا العقد الذي يتضمن شراء صواريخ PAC-3 MSE على مدى عدة سنوات، يتوافق مع التزام الجيش الأميركي بتحقيق الاستقرار وتوسيع قدراتنا الإنتاجية لأنظمة الأسلحة الحيوية التي تلعب دورا رئيسيا في إمداد الجيش الأمريكي والقوات المشتركة، وكذلك أوكرانيا وغيرها من الحلفاء حول العالم".

ووفقاً للمسؤول الأميركي، فإن صواريخ PAC-3 MSE ستسمح "بمواجهة التهديدات بما في ذلك الصواريخ الباليستية التكتيكية وصواريخ كروز والصواريخ فرط الصوتية والطائرات الحربية".

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