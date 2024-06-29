عقد بـ4.5 مليار دولار.. أميركا تسعى لإنتاج 870 صاروخ "باتريوت"

Advertisement

وذكرت القوات الأميركية في بيان، أن "العقد المبرم مع شركة Lockheed Martin Missiles and Fire Control ينص على شراء 870 صاروخاً من طراز PAC-3 MSE والمعدات ذات الصلة".وقال مساعد وزير الجيش الأميركي لشؤون المشتريات واللوجستيات والتكنولوجيا دوغلاس بوش: "توقيع هذا العقد الذي يتضمن شراء صواريخ PAC-3 MSE على مدى عدة سنوات، يتوافق مع التزام الجيش الأميركي بتحقيق الاستقرار وتوسيع قدراتنا الإنتاجية لأنظمة الأسلحة الحيوية التي تلعب دورا رئيسيا في إمداد الجيش الأمريكي والقوات المشتركة، وكذلك أوكرانيا وغيرها من الحلفاء حول العالم".ووفقاً للمسؤول الأميركي، فإن صواريخ PAC-3 MSE ستسمح "بمواجهة التهديدات بما في ذلك الصواريخ الباليستية التكتيكية وصواريخ كروز والصواريخ فرط الصوتية والطائرات الحربية".