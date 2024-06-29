رئاسيات إيران... إعلان النتائج النهائية لفرز الأصوات

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية اليوم السبت، التوجه نحو جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، بعدما فشل المرشحون بتحقيق نسبة 50% وما فوق من أصوات المقترعين في الجولة الأولى.

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ومن المقرر أن تجري الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل 5 تموز بين المرشحين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي اللذين تصدرا السباق.وكانت النتائج الأولية لعمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بدأت بالظهور تباعا، صباح اليوم السبت، حيث تقدم الإصلاحي بزشكيان على المحافظ جليلي. وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية النتائج النهائية للانتخابات:-مسعود بزشكيان حصل على 10.415.991 صوتا-سعيد جليلي حصل على 9.473.298 صوتا-محمد باقر قاليباف حصل على 3.383.340 صوتا-ومصطفى بور محمدي على 206.397 صوتاوكانت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء رجحت إجراء جولة ثانية من الانتخابات حيث أنه إذا لم يحصل أي مرشح على 50% زائد صوت واحد من عدد المقترعين فسيتم إجراء جولة إعادة بين المرشحين الأعلى بالنتائج في 5 تموز المقبل.ومددت لجنة الانتخابات الإيرانية أمس الجمعة فترة التصويت 3 مرات متتالية إلى غاية منتصف الليل.