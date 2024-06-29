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رئاسيات إيران... إعلان النتائج النهائية لفرز الأصوات

Lebanon 24
29-06-2024 | 07:18
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 أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية اليوم السبت، التوجه نحو جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، بعدما فشل المرشحون بتحقيق نسبة 50% وما فوق من أصوات المقترعين في الجولة الأولى.
ومن المقرر أن تجري الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل 5 تموز بين المرشحين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي اللذين تصدرا السباق.
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وكانت النتائج الأولية لعمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بدأت بالظهور تباعا، صباح اليوم السبت، حيث تقدم الإصلاحي بزشكيان على المحافظ جليلي. وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية النتائج النهائية للانتخابات: 

-مسعود بزشكيان حصل على 10.415.991 صوتا
-سعيد جليلي حصل على 9.473.298 صوتا
-محمد باقر قاليباف حصل على 3.383.340 صوتا
-ومصطفى بور محمدي على 206.397 صوتا

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء رجحت إجراء جولة ثانية من الانتخابات حيث أنه إذا لم يحصل أي مرشح على 50% زائد صوت واحد من عدد المقترعين فسيتم إجراء جولة إعادة بين المرشحين الأعلى بالنتائج في 5 تموز المقبل.

ومددت لجنة الانتخابات الإيرانية أمس الجمعة فترة التصويت 3 مرات متتالية إلى غاية منتصف الليل.
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