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منذ انهيار التنظيم.. داعش يقتل أكثر من 4 آلاف عسكري ومدني في سوريا

Lebanon 24
29-06-2024 | 07:52
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قتل تنظيم داعش أكثر من 4 آلاف في سوريا منذ خسارته معقله هناك في 2019، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت.

ومني التنظيم بهزائم متتالية. وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها أكراد والمدعومة أمريكياً في مارس (آذار) 2019 دحره من آخر معاقل سيطرته إثر معارك استمرت بضعة أشهر. غير أنّ عناصره الذين انكفأوا إلى مناطق في البادية السورية، يواصلون تنفيذ هجمات تستهدف بشكل أساسي الجيش السوري وقوات سوريا الديموقراطية.
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وأشار المرصد  إلى أن التنظيم "قتل نحو 4100 مدني وعسكري بأكثر من 2500 عملية ضمن مناطق نفوذ النظام وقوات سوريا الديموقراطية".

وغالبية الضحايا من القوات الحكومية، والمقاتلين الأكراد، غير أن الحصيلة تشمل أيضاً 627 مدنياً، وفق المرصد.

وبلغت حصيلة الضحايا 4085، قتل أكثر من نصفهم في البادية السورية الممتدة من ريف دمشق إلى الحدود العراقية.
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