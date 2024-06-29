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عربي-دولي

الاتصالات جارية.. زعيم المعارضة التركية يحاول ترتيب لقاء مع الأسد

Lebanon 24
29-06-2024 | 08:40
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أشار رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا أوزغور أوزيل، إلى أنه يقوم بمحاولات لترتيب لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد.


وقال في مقابلة انه "نقوم من جانبنا بما يسمى بالدبلوماسية غير الرسمية مع سوريا. أفكر في الذهاب والاجتماع مع الأسد في الأيام القليلة المقبلة إذا تمكنا من ترتيب ذلك. الحديث لا يدور عن لقاء بعد فترة طويلة، بل عن إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع خلال هذا الصيف".
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وذكر أن "الاتصالات جارية من خلال الدبلوماسية غير العلنية لفهم ما إذا كان من الممكن فتح الباب المغلق" في العلاقات بين البلدين.


ووفقا له، فإن هذه الاتصالات "تسير بشكل جيد"، وإذا نجحت، فإنه سيجتمع مع الأسد خلال الشهر أو الشهر ونصف الشهر المقبل.


 بالإضافة إلى ذلك، وأوضح أنه مستعد لمناقشة سوريا وخيارات التسوية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان.
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