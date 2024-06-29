توقيف وزيرة بتهمة ممارسة "السحر الأسود" ضد الرئيس المالديفي

ألقي القبض على وزيرة مع شقيقيها في جزر المالديف، بتهمة ممارسة "السحر الأسود" ضد رئيس البلاد، محمد مويزو.
وذكرت تقارير اعلامية أنه تم اعتقال وزيرة الدولة للبيئة وتغير المناخ والطاقة في جزر المالديف، فاطمة شامناز، في 23 حزيران مع اثنين مشتبه بهما، حيث جرى حبسهم احتياطيًا لمدة 7 أيام.
ووفقا لصحيفة "صن"، تم نقل الوزيرة من قائمة المعينين السياسيين على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة، إلى قائمة المعينين السياسيين السابقين.
وقال كبير المتحدثين باسم الشرطة، مساعد مفوض الشرطة أحمد شيفان، للصحيفة، إن الشرطة تحقق في قضية تتعلق بفاطمة شمناز وشخصين آخرين.