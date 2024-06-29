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عربي-دولي

السعودية تدين قرار توسيع الاستعمار في الضفة الغربية

Lebanon 24
29-06-2024 | 10:32
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 أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها لـ"إقرار المجلس الوزاري الأمني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، توسيع عمليات الاستعمار السافرة في الضفة الغربية"، بحسب وكالة "وفا".

وأكدت الخارجية السعودية في بيان صحافي اليوم السبت، "رفض المملكة القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، محذرة من "العواقب الوخيمة لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لذلك في ظل الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية".
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وأشارت إلى أن "هذه الانتهاكات تقوّض فرص السلام وتسهم في تأجيج الصراعات وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين".
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