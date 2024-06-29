Advertisement

عربي-دولي

اليونيسف: تدمير البنية التحتية في الضفة الغربية يؤثر في سلامة الأطفال

Lebanon 24
29-06-2024 | 10:46
A-
A+
Doc-P-1217384-638552800990690060.jpg
Doc-P-1217384-638552800990690060.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم السبت، من أن "التصعيد المستمر للعنف في الضفة الغربية يؤدي إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، ما يؤثر في سلامة الأطفال ورفاهيتهم"، بحسب وكالة "وفا".

وأضافت المنظمة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، أن "الأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية وكل مكان يحتاجون إلى السلام".
Advertisement

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وتشير تقديرات غير نهائية، إلى أن هناك أكثر من 20 ألف طفل في غزة مفقودين، إلى جانب نحو 17 ألفا آخرين أصبحوا أيتاما أو تُركوا من دون مرافقين. 

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:21 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2024-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:10 | 2024-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:53 | 2024-06-29
12:08 | 2024-06-29
12:00 | 2024-06-29
11:48 | 2024-06-29
11:00 | 2024-06-29
10:55 | 2024-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24