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عربي-دولي
اليونيسف: تدمير البنية التحتية في الضفة الغربية يؤثر في سلامة الأطفال
Lebanon 24
29-06-2024
|
10:46
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حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم السبت، من أن "التصعيد المستمر للعنف في الضفة الغربية يؤدي إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، ما يؤثر في سلامة الأطفال ورفاهيتهم"، بحسب وكالة "وفا".
وأضافت المنظمة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، أن "الأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية وكل مكان يحتاجون إلى السلام".
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وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وتشير تقديرات غير نهائية، إلى أن هناك أكثر من 20 ألف طفل في غزة مفقودين، إلى جانب نحو 17 ألفا آخرين أصبحوا أيتاما أو تُركوا من دون مرافقين.
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