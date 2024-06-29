الجيش الإسرائيلي يحاصر عائلات وسط اشتباكات عنيفة في الشجاعية

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يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته البرية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة لليوم الثالث على التوالي، وسط اشتباكات عنيفة مع المسلحين، وفق مصادر محلية فلسطينية.وقالت مصادر أمنية فلسطينية في مدينة غزة، السبت، إن عشرات الدبابات الإسرائيلية ما زالت تواصل عملياتها البرية في حي الشجاعية، فيما يسمع أصوات اشتباكات عنيفة مع المسلحين الفلسطينيين.وأفادت المصادر بأن الجيش الإسرائيلي، حاصر العشرات من العائلات الفلسطينية في منازلها في الشجاعية، قبل أن يتمكنوا من الفرار، إلا أنه طالبهم لاحقاً بالتوجه إلى المناطق الجنوبية من المدينة.