هذا ما تخشاه ألمانيا عقب الانتخابات الفرنسية

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تخشى أوساط اقتصادية ألمانية، عواقب الانتخابات البرلمانية في فرنسا، حال وصل اليمين المتطرف، أو اليسار المتطرف، إلى السلطة هناك.وقال باتريك براندماير، المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية-الفرنسية في باريس: "عند تحليل تصريحات السياسة الاقتصادية لليمين واليسار، تتوصل الشركات الألمانية والفرنسية إلى نفس النتيجة: جاذبية فرنسا ستتأثر نتيجة بذلك".ورداً على هزيمة القوى الليبرالية الفرنسية في انتخابات البرلمان الأوروبي، والفوز الساحق للقوميين اليمينيين، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية وأعلن إجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب الفرنسي على جولتين، غداً الأحد و7 تموز المقبل. ولا تتعلق الانتخابات بمنصب ماكرون كرئيس لفرنسا.