o
بيروت
30
o
طرابلس
o
صور
31
o
جبيل
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وضع بعض أشلائهم بالثلاجة ورمى الباقي للكلاب.. ذابح أسرته في مصر يكشف كيف قتلهم!
Lebanon 24
29-06-2024
|
14:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
استمعت جهات التحقيق في محافظة الغربية في مصر لأقوال محمد الشرقاوي، قاتل أسرته ذبحًا.
وقال المتهم إنه قتل والدته وشقيقته وشقيقه الأصغر ذبحا، وحرق جثامينهم وقام بتقطيعها باستخدام 20 سكينة، ووضع بعضا من أشلائهم في الثلاجة بالمنزل وقدمها كوليمة للكلاب، مضيفا أنه لم يكن يقصد قتلهم بهذه الطريقة.
Advertisement
وتابع أنه ارتكب جريمته في الخامسة صباحا، حيث استل سكينا وبدأ بقتل شقيقه ثم والدته وبعدهما شقيقته، موضحا أنه ليس مريضا نفسيا، ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية.
من جانبه، قال محمد السيد حماد، محامي المتهم في تصريح لـ "العربية"، إن أقوال المتهم في التحقيقات تدل على أنه يعاني من اضطرابات نفسية بالرغم من اعترافه بأنه لم يعانِ من ذلك، مضيفا أنه لا يوجد شخص طبيعي يقوم بفعل ذلك، ويتولى تقطيع الجثامين وهو بكامل قواه العقلية.
وتابع أنه طلب من جهات التحقيق إحالة المتهم لمستشفى الأمراض النفسية للكشف على قواه العقلية.
وكانت السلطات المصرية تلقت بلاغا بوقوع مذبحة بشعة، حيث قام شاب بإنهاء حياة والدته وشقيقته وشقيقه الأصغر ذبحًا، ثم سكب عليهم مادة قابلة للاشتعال. ولاحظ أهالي عزبة رستم انبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل الكائنة بالعزبة وتغيب أصحاب المنزل منذ الخميس الماضي، فقاموا بإبلاغ السلطات، حيث داهمت السلطات المنزل واكتشفت وجود 3 جثث. (العربية)
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت قويّ يهز بيروت ومناطق أخرى.. طائرات في السماء وهذا ما حصل!
Lebanon 24
صوت قويّ يهز بيروت ومناطق أخرى.. طائرات في السماء وهذا ما حصل!
16:35 | 2024-06-29
29/06/2024 04:35:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
04:35 | 2024-06-29
29/06/2024 04:35:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ديما بياعة: زواجي بتيم حسن جعلني أعيش فترة نفسية سيئة للغاية
Lebanon 24
ديما بياعة: زواجي بتيم حسن جعلني أعيش فترة نفسية سيئة للغاية
10:05 | 2024-06-29
29/06/2024 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بـ "توب" شفاف كاللانجري.. الفنانة السورية الشهيرة تستمتع بوقتها في لبنان وتتجاهل الفيديو الفاضح (صور)
Lebanon 24
أطلت بـ "توب" شفاف كاللانجري.. الفنانة السورية الشهيرة تستمتع بوقتها في لبنان وتتجاهل الفيديو الفاضح (صور)
04:15 | 2024-06-29
29/06/2024 04:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة نورما نعوم؟ احتفلت بعيدها بأجواء فخمة شاهدوا كيف أصبحت (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة نورما نعوم؟ احتفلت بعيدها بأجواء فخمة شاهدوا كيف أصبحت (صور)
03:11 | 2024-06-29
29/06/2024 03:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:28 | 2024-06-30
روسيا تعلن إسقاط 36 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا
02:18 | 2024-06-30
"خطوة عائلية" قد تقرر مصير بايدن الانتخابي
02:15 | 2024-06-30
بسبب إضراب الميكانيكيين... إلغاء مئات الرحلات الجوية في كندا
02:06 | 2024-06-30
من هو الشخص الوحيد القادر على إرغام بايدن على الانسحاب من الانتخابات؟
01:11 | 2024-06-30
هذه آخر دراسة إسرائيليّة عن "حرب لبنان".. كيف وصفتها؟
01:04 | 2024-06-30
حادث بحري جديد قبالة اليمن على بعد 13 ميلا بحريا من ميناء المخا
فيديو
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
05:03 | 2024-06-29
30/06/2024 09:33:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
04:35 | 2024-06-29
30/06/2024 09:33:40
Lebanon 24
Lebanon 24
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
Lebanon 24
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
02:55 | 2024-06-27
30/06/2024 09:33:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24