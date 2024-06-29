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عربي-دولي

"يتمسك بالسلطة على حساب أفرادنا المحتجزين في غزة".. عائلات الأسرى الإسرائيليين تهاجم نتنياهو

Lebanon 24
29-06-2024 | 14:42
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هاجمت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، خلال احتجاجاتها اليوم السبت، الحكومة الإسرائيلية.
 
 
وقد تجمع ذوو الأسرى أمام بوابة بيغين قبالة مقر وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب، حيث ألقى ممثلون عن عائلات الأسرى كلمات هاجموا من خلالها الحكومة.
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وأكدت العائلات أنها "أُبلغت أن إدارة بايدن تعمل على تجديد المفاوضات للتوصل إلى اتفاق"، واعتبرت أن نتنياهو يعمل على عرقلة الصفقة، مشددة على أن "ما يحول بيننا وبين أحبائنا هو إصرار نتنياهو على عدم إنهاء الحرب كجزء من الاتفاق. ومعنى استمرار الحرب هو قتل الرهائن. نتنياهو يتمسك بالسلطة على حساب أفراد عائلتنا المحتجزين في قطاع غزة".

كما شددت عائلات الأسرى على أن الوضع في شمال البلاد ملتهب و"نحن على وشك اندلاع حرب في الجبهة الشمالية وإذا حدث ذلك فلا أمل في استعادة أبنائنا".

وقالت والدة أحد الأسرى "هذا الصباح أُبلغنا أن إدارة بايدن تعمل على استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق. القضية التي ظلت محل خلاف كانت ولا تزال الالتزام الإسرائيلي بإنهاء الحرب. ما يحول بيننا وبين أحبائنا هو إصرار نتنياهو على عدم إنهاء الحرب كجزء من صفقة".

وأضافت: "معنى استمرار الحرب هو قتل الرهائن على يد حكومة إسرائيل! أيديكم ملطخة بالدم! نتنياهو ينسف الصفقات في اللحظات الأخيرة، كما تبين من التصريحات التي تصدر عنه مباشرة أو عبر مصدر سياسي أنه لن يوافق على إنهاء الحرب".

ويتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، في عدة مواقع للمطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، وذلك في ظل الحديث عن مساع أميركية لإعادة صياغة بعض بنود المقترح المطروح في محاولة للدفع به قدما.

وينظم الحراك الاحتجاجي مظاهرة في شارع كابلان ووقفة في ما بات يعرف بـ"ميدان الرهائن" في تل أبيب، وستنظم مظاهرات ومسيرات في القدس ورحوفوت، كما يتجمع المتظاهرون المناهضون للحكومة خارج مقر الإقامة الخاص بنتنياهو في قيسارية، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

كما تظاهر الآلاف من الإسرائيليين قرب مدينة صفد شمالي البلاد، وأغلقوا شارع رقم 90، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ "تخلي الحكومة عن البلدات الشمالية"، التي تتعرض لهجمات متواصلة من قبل "حزب الله" منذ 8 أكتوبر الماضي، على خلفية الحرب على غزة. (روسيا اليوم)
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