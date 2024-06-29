عدد قتلى جنود الجيش الاسرائيلي يرتفع.. فكم بلغ؟

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، عن مقتل اثنين من جنوده خلال معارك شمالي قطاع غزة، الجمعة.والجنديان القتيلان رقيبان، أحدهما من لواء المظليين والآخر من قوات الاحتياط.وقال الجيش إن الجنديين قتلا في حادثين منفصلين بحي الشجاعية، في مدينة غزة شمالي القطاع.وبالتالي يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء الهجوم البري على غزة إلى 318. (سكاي نيوز)