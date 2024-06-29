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عربي-دولي

"على هذه الأرض ما يستحق الحياة".. فلسطيني يعيد بناء جزء من منزله المدمر في غزة (فيديو)

Lebanon 24
29-06-2024 | 16:38
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انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو لمواطن فلسطيني، تمكن من إعادة بناء منزله المدمر في خان يونس جنوبي القطاع، مرة أخرى.
 
وعلى جدران المنزل، كتب المواطن المقولة الشهيرة للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش "على هذه الأرض ما يستحق الحياة".
 
 
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ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمرت أحياء بكاملها، وتسببت بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثارت أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف شهيد وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
 
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية. (سبوتنيك)

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