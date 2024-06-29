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إقتصاد
إلى دولة تواجه الحرب.. 2.2 مليار دولار من صندوق النقد
Lebanon 24
29-06-2024
|
16:00
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وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف 2.2 مليار دولار لأوكرانيا لدعم موازنتها بعد إكمال الصندوق مراجعة رابعة لبرنامج قرض قيمته 15.6 مليار دولار للبلد الذي تمزقه الحرب.
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وذكر الصندوق في بيان أن أداء أوكرانيا في برنامج التسهيل المالي الممتد يظل قويا على الرغم من الظروف غير المواتية وأنه تم تحقيق الأهداف الكمية وأن المعايير القياسية الهيكلية نُفذت في موعدها أو بوجود تأخير وجيز.
وعدّل الصندوق بالخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا لعام 2024 إلى نطاق 2.5 و3.5 بالمئة، وذلك مقارنة بتوقع سابق عند 3.2 بالمئة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في نيسان.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى تراجع معنويات المستهلكين وثقة الشركات بسبب تطورات الحرب الروسية الأوكرانية في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى زيادة الهجمات الروسية التي ألحقت أضرارا بالبنية التحتية للكهرباء في أوكرانيا.
وكان نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، قد قال في تصريحات خلال مداخلة على سكاي نيوز عربية، إن الاقتصاد الأوكراني خسر 30 بالمئة من قيمته بسبب الحرب.
(سكاي نيوز عربية)
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