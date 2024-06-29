خطوة جديدة.. روسيا تقرر مواصلة تصدير البنزين

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وكانت روسيا قد حظرت صادرات البنزين لمدة ستة أشهر اعتباراً من الأول من آذار، لكنها استثنت اتحاداً اقتصادياً تقوده موسكو وبعض الدول التي أبرمت معها اتفاقات حكومية مباشرة بخصوص إمدادات الوقود، مثل منغوليا.وعلقت روسيا هذه القيود لأول مرة الشهر الماضي حتى 30 حزيران، علماً أن موسكو فرضت الحظر على تصدير البنزين في خطوة استباقية تهدف لتجنب نقص الوقود ووقف ارتفاع الأسعار بعد بدء انقطاع الكهرباء لأسباب فنية وشن أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة على مصافي التكرير.وفي عام 2023، أنتجت روسيا 43.9 مليون طن من البنزين وصدرت نحو 5.76 مليون طن، أي نحو 13 بالمئة من إنتاجها.