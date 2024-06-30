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عربي-دولي

"استفزاز"... كوريا الشمالية تندد بمناورات "حافة الحرية"

Lebanon 24
30-06-2024 | 00:39
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نددت كوريا الشمالية بالمناورات العسكرية الثلاثية التي أجرتها كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة في الفترة بين 27 و29 حزيران.
 
 
ووصف بيان صادر عن إدارة تابعة لوزارة خارجية كوريا الشمالية ونقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، المناورات بأنها "استفزاز".
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وأضاف البيان أن بيونغيانغ لن تتجاهل الإجراءات التي تُتخذ لتعزيز كتلة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها وستعمل على حماية السلام الإقليمي برد قوي وحاسم.



وبدأت الدول الثلاث يوم الخميس مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق شاركت فيها مدمرات بحرية وطائرات مقاتلة وحاملة الطائرات الأميركية ثيودور روزفلت التي تعمل بالطاقة النووية وذلك بهدف تعزيز الدفاع ضد الصواريخ والغواصات والهجمات الجوية.

والمناورات التي أُطلق عليها "حافة الحرية" أو "فريدوم إيدج" تم الاتفاق عليها في القمة الثلاثية التي عقدت العام الماضي في كامب ديفيد لتعزيز التعاون العسكري وسط أجواء مشوبة بالتوتر في شبه الجزيرة الكورية جراء تجارب الأسلحة التي تجريها كوريا الشمالية.
وفي العام الماضي، أجرت الدول الثلاث تدريبات مشتركة للدفاع الصاروخي البحري والحرب المضادة للغواصات لتحسين الاستجابة المشتركة لتهديدات كوريا الشمالية. (سكاي نيوز)

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